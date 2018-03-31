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В Кыргызстане за первые два месяца 2018 года в результате пожаров погибли 25 человек
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В Кыргызстане за первые два месяца 2018 года в результате пожаров погибли 25 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом в субботу сообщила пресс-служба МЧС страны.
Всего за указанный период произошло 638 пожаров, что на 25,8 проц. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Материальные потери от пожаров превысили 168 млн сомов /2,4 млн долларов США/.
В результате пожаров погибли 25 человек, еще 9 пострадали. Пожарные спасли 24 человека. За первые два месяца 2017 года при пожарах погибли 23 человека, пострадали еще 11, 17 жизней были спасены.
Основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования /37,9 проц. /, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов /23 проц. /, неосторожное обращение с огнем /18,7 проц. / и игры детей с огнем /8 проц. /. 71,9 проц. пожаров произошли в жилом секторе.
ИА Синьхуа: последние новости
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