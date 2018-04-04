Почему все ждут беды?: людные места края проверяют на пожарную безопасность

По всей стране проверки инициированы прокуратурой . Особое внимание уделяется объектам, где расположены детские развлекательные центры. У нас для начала тщательно осматривают 63 объекта во Владивостоке и 50 по всему краю. И сами граждане, посещая публичные заведения, становятся более внимательными. В социальных сетях делятся своими наблюдениями, решительно готовы принять меры против халатности собственников кинотеатров, ресторанов, торговых и развлекательных центров. По-прежнему много сомнений по поводу защищённости человека в многоэтажных домах. Единственный путь к спасению может быть отрезан, а пожарной машине не проехать.

Замок без ключа

Первым объектом, который проинспектировала комиссия в составе главы региона, представителей прокуратуры и МЧС стал торгово-развлекательный центр «Малый ГУМ». Проверены работоспособность систем сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водопровода, состояние электропроводки, пожарные проезды…

Валерий Дзуцев. — Во Владивостоке проверено шесть объектов, среди них — торговые центры «Черемушки» и «Максим», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю

— Главное требование к эвакуационным выходам — возможность их открыть изнутри без ключа, достаточная ширина прохода, незагромождённость, — уточнила начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Светлана Таболова. — Обращаем внимание на подъездные пути к объектам, на знания персонала по пожарной безопасности.

— Необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации посетители могли беспрепятственно и быстро покинуть здание, — заявил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко . — Родители стали проявлять бдительность, фотографируют нарушения.

Уровень тревожности не только родителей, но и всех нормальных людей, переживших как собственную беду пепелище в Кемерово — зашкаливает. На страницах социальных сетей, сайтах, в блогах собираются группы добровольных народных контролёров. Пока готовят результаты официальных проверок, вердикты обычных людей складываются в длинные строчки. Наболело.

Беги, куда хочешь?

— Проверки проводятся, как очередная кампания, только когда жареный петух клюёт, — считает житель Владивостока Игорь Григорьев . — Про трагедию со временем забудут и проверки станут формальными. Ничего не меняется. Не дай бог случится беда, и снова пожарный автомобиль не подъедет.

— Сегодня была в «Черемушках», пожарный подъезд к главному входу невозможен! — возмущается жительница Первомайского района Анна Белая . — Вход заставлен скамейками и клумбами. Зона отдыха у них, понимаешь ли!

Народ сетует, что в большинстве торговых центров нет указателей движения на выход. Неприметные схемы эвакуации непонятны ни детям, ни взрослым. В случае ЧС беги, куда хочешь.

«Какое счастье, что я никогда не была и уже не буду в этих лабиринтах смерти!» — эмоциональные высказывания, и рядом — комментарии юристов, со списками нарушенных законов и норм. Обыватели стали обращать внимание на рядовые пожары, кои случаются ежедневно. 30 марта в Уссурийске загорелось популярное кафе китайской кухни, в заведение были люди. Пожарные спасали посетителей с балкона. По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. В этот же день во Владивостоке весьма приметно вспыхнули складские помещения, расположенные на ул. Выселковой. В районе Эгершельда горел приют для бездомных — четверых спасти не удалось.

— Жертв на пожаре могло быть гораздо больше, — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов. — Людей разбудил дымоизвещатель — элементарный датчик, который может установить собственник заведения или квартиры.

Брошено на самотёк

Сегодня многое зависит от инициативы самих людей. Поправки в законодательство о надзорных каникулах действуют до 2022 г. Проверку может инициировать прокуратура, опираясь на обращение граждан. Что остаётся? Писать заявления ради всеобщей безопасности. А как защититься от нежданной стихии в собственном доме? Купить огнетушитель и успокоиться?

— Это дополнительный плюс к безопасности, но не обязательный для наличия в домах и квартирах, — поясняет Михаил Исаметов. — Большую роль играет культура человека. Растопил печку — убрал дрова, закурил — так не в постели или на ковре, а в специальном отведённом месте, не швыряясь бычками на бельевую площадку или в форточку соседа.

Помнится, в прошлом году депутаты хотели дополнить требования к пожарной безопасности запретом бросаться окурками из окон, вагонов поездов и автомобилей. Инициатива до сих пор идёт к нам. Задача обывателя в пространстве собственника квартиры — не оставлять включёнными утюги, плитки и обогревательные приборы. Из розетки выключать, основательно, чтобы не только сэкономить, но и уберечься от скачков напряжения. Детям с малых лет объяснять, что такое огонь.

Родственники погибших при пожаре в здании ПромстройНИИПроекта на проспекте Красного Знамени, 59 будто вернулись на 12 лет назад. Не только произошедшее в Кемерово напомнило о страшном дне, но и кадры пожара во Владивостоке, которые стали повторять на разных телеканалах.

— Ничего не изменилось, — говорит мать погибшей в огне молодой женщины 16 января 2006 г. Галина Валитова. — Чем больше людей гибнет при пожарах, тем больше разговоров, больше жестов и взмахов рук. Почему все ждут беды? Посмотрите на наш город, вокруг домов, даже туда, где погибли женщины в 2006 году? Там не только пожарной машине, человеку пройти невозможно! А сколько у нас многоэтажных зданий, где люди живут? Среди них — инвалиды, много пожилых женщин, мужчин, маленькие дети. В многоквартирных домах много межквартирных дверей, которые открываются с трудом. Противопожарные выходы заваливают ненужным хламом. Кто в последний раз проверял эти дома на состояние пожарной безопасности? Кто проверял гидранты, которые в любое время года должны работать? Всё брошено на самотёк. Комиссии по общественным местам, поиски виновных. Почему только сейчас, а не каждый день, в определенный период времени? Всё это мы уже проходили… На мой взгляд, зачастую охрана в торговых центрах и кинотеатрах выполняет функцию бесплатного приложения. Детские игровые центры — все наверху. Офис банка, где работала дочь, тоже располагался на верхних этажах. Почему? Никто так и не ответил на этот вопрос.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Семейный психотерапевт Екатерина Кольцова:

— Досуг в торговых центрах приобрёл популярность по причине удобства, родители могут оставить детей в специальных комнатах — игровых, тренажёрных, батутных, и пойти за покупками. Раньше отдых в таких центрах требовал присутствия родителей. Потом всё чаще стали отходить от правил. Говорили — вы у нас не первый раз, мы посмотрим за ребёнком. Дети, собравшиеся в игровых комнатах, незнакомы воспитателю — разновозрастные, с разными потребностями. В детских садах или школах речь идёт о скоординированных группах, где педагог может предвидеть поведение детей. В игровых комнатах отвечать за реакцию многочисленной компании невероятно сложно. И это становится, как мы уже поняли, небезопасным. В любом случае нужно помнить о родительской ответственности.

КСТАТИ

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, система противопожарного радиомониторинга в Приморье создана и успешно эксплуатируется в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность». Основная задача — автоматическое, без участия человека, взаимодействие с установками пожарной сигнализации, расположенными на социально-значимых объектах. В настоящий момент к системе противопожарного радиомониторинга подключен 2 161 объект. В ходе эксплуатации системы в 2017 г. предотвращено 23 пожара на социально-значимых объектах.