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Соколов поручил проверить противопожарную безопасность на транспорте
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Соколов поручил проверить противопожарную безопасность на транспорте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 30 мар — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов дал поручение проверить противопожарную безопасность на транспортных объектах.
"Уже дано такое поручение", — сказал Соколов, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли дано поручение проверить объекты транспорта на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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