Пять пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» остаются в больницах

В отделениях больниц Кемерова остаются пять пострадавших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

По ее словам, двое из них — это дети — скоро смогут выписаться в удовлетворительном состоянии. По сообщению Скворцовой, самые «тяжелые» пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких в коме.

Самые два тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии на искусственной вентиляции легких, мальчик

11-лет, Сережа, и 18-летний

молодой человек Ваня Заварзин, они в состоянии пока средней тяжести, но уже переход в удовлетворительное состояние

Министр здравоохранения также сообщила журналистам, что оба пострадавших пришли в сознание, сейчас с ними находятся их близкие. Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время они будут выписаны в удовлетворительном состоянии.