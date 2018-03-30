Пять пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» остаются в больницах 

В отделениях больниц Кемерова остаются пять пострадавших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.
По ее словам, двое из них — это дети — скоро смогут выписаться в удовлетворительном состоянии. По сообщению Скворцовой, самые «тяжелые» пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких в коме.
Самые два тяжелых пациента, которые были в коматозном состоянии на искусственной вентиляции легких, мальчик
11-лет, Сережа, и 18-летний
молодой человек Ваня Заварзин, они в состоянии пока средней тяжести, но уже переход в удовлетворительное состояние
Министр здравоохранения также сообщила журналистам, что оба пострадавших пришли в сознание, сейчас с ними находятся их близкие. Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время они будут выписаны в удовлетворительном состоянии.
Одиннадцатилетнему Сереже, пришедшему в сознание, сообщили о смерти родителей. Страшное известие для мальчика подготовили детские психологи при участии главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой, находящейся сейчас в Кемерове.