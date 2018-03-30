Из самарского ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали обитателей ручного зоопарка

По секрету нам сказали, что за утро тревогу включали трижды. Поэтому когда сирена зазвучала в четвертый раз (уже для проверяющих), народ решил разнообразить свою жизнь. Так, вместе с людьми эвакуировали часть ручного зоопарка, в том числе белоснежную козу (последняя, конечно, была не в восторге от перспектив мерзнуть на улице, но ее мнения никто не спросил).

Чтобы включить сигнализацию, сотрудникам МЧС пришлось потрудиться. С собой они привезли специальный тестер для проверки дымовых извещателей, внутри которого спрятан аэрозоль, имитирующий дым для конкретного датчика. Использовать его решили в детской зоне.

Оказалось, что система оповещения о ЧП в «Парк Хаусе» устроена хитро: если срабатывает один датчик, то сигнал поступает в центральный пункт управления, где круглосуточно дежурят специалисты. Они направляют ближайшего охранника к месту предполагаемого ЧП, чтобы тот проверил, действительно ли что-то произошло, или датчик «глючит». И только если срабатывают два и более датчика одновременно, система оповещения о пожаре включается автоматически, направляя сразу же сигнал в пожарную часть.

После «задымления» двух датчиков сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС добились-таки включения тревоги, и всего за несколько минут жизнь внутри ТЦ замерла: продавцы и покупатели покинули здание, лифты и эскалаторы остановились, свет потух.

"Последний раз реальное ЧП у нас было в прошлом году: на территории «Карусели» «коротнул» провод, но возгорания не было, лишь небольшое задымление. Приехали сотрудники МЧС, два часа разбирались что к чему, проверили весь торговый центр полностью, после чего дали добро работать дальше, — вспоминает директор ООО «Инженерно-технический центр» Дмитрий Зинченко . — Обычно мы учебные эвакуации проводим не реже двух раз в год, но в нерабочее время, чтобы посетителей не пугать. После событий в Кемерово уже две эвакуации провели, вчера-позавчера проверили все системы вдоль и поперек. На наш взгляд, торговый центр безопасен".

Системы-то действительно оказались в норме, подвел «Парк Хаус» так называемый человеческий фактор. Сначала охранник Алексей запутался в алгоритме действий при пожаре: «Я перекрываю траволатор, который движется на подъем. После этого бегу по торговому центру, всех людей провожаю к ближайшим пожарным выходам. Я бегу туда, остальные — кому как удобно. На тренировке отрабатывали, все быстренько у нас происходит, столкновений не было».

"Кому как удобно" и «быстренько все происходит» — не совсем то, что ожидали услышать проверяющие.

Потом сотрудники магазина DNS никак не могли определиться, сколько у них по нормативу должно быть огнетушителей в торговой точке. Причем если одно из устройств находилось в кассовой зоне, то за вторым пришлось лезть за перегородку, что надзорным органам не понравилось: огнетушитель должен быть в свободном доступе, а не скрываться от глаз в тайниках, известных лишь отдельным лицам.

Продавца попросили показать, куда он будет выводить посетителей в случае пожара. И вот тут началось самое интересное: во время ЧП по эскалатору спускаться нельзя. Ближайший выход от DNS — через «Самарский дом игрушки», который каждый арендованный квадратный метр использовал по максимуму, так что к спасительным дверям мы пробираемся чуть ли не спотыкаясь об игрушки.

Еще интереснее картина оказалась в гипермаркете «Карусель»: по бокам одной из дверей эвакуационного выхода навалены непонятного назначения коробки и железяки. Увидев их, эмчеэсовцы за голову схватились: а вдруг полыхнет? Это ж сразу и возгорание, и минус один выход из магазина!

"Главное, на что мы смотрим при проверке, — это автоматическая противопожарная защита, пути эвакуации и их отделка, а также человеческий фактор, то есть знание дежурного персонала, как и куда эвакуировать посетителей и персонал торгового центра, — объясняет собравшимся начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Рассадин. — Выводы делать еще рано, некоторые нарушения мы уже заметили, но многие из них устраняются на месте буквально за несколько минут. Что касается сотрудников ТЦ, то мы постараемся поговорить со всеми, и если станет понятно, что они не знают четко как должны действовать, то будем их собирать отдельно и проводить курсы".

К слову, количество курсов для персонала ТЦ в последнее время и так заметно увеличилось. По словам сотрудницы детского развлекательного центра Кульзады, при трудоустройстве персонал сразу проходит спецобучение, и раньше это всех устраивало. Что может быть проще? Звучит тревога, собираешь детей, и ведешь их к ближайшему эвакуационному выходу, благо, он близко. Но в последнюю неделю контроль усилился многократно как со стороны надзирающих органов, так и со стороны владельцев подобных точек — все проверяют персонал от и до.

Главный недостаток, который пока не придумали как исправить, — это алгоритм эвакуации животных. Да, сегодня сотрудники провели «показушный» вынос на свежий воздух козы. Но внутри остались хомяки, еноты, белки, кролики, попугаи и множество другой живности. И в случае реального ЧП они будут беспомощны. По секрету сотрудники ручного зоопарка в «Парк Хаусе» сказали, что их руководство задумалось о мерах безопасности для животных и алгоритм действий персонала при пожаре сейчас находится в разработке.

Тем временем проверки в городе продолжаются.

"Задание прокуратуры области к нам поступило два дня назад, в этот же день мы начали проводить внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности, — рассказала заместитель прокурора Промышленного района Самары Ольга Иерусалимова. — Что касается данного торгового центра, то свою оценку мы дадим лишь после получения справки от сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС. После этого будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. А устранение нарушений прокуратура возьмет на контроль".

Кодекс об административных правонарушениях за недостатки в обеспечении пожарной безопасности людей предусматривает не только штрафы, но и приостановление деятельности проштрафившейся точки. Меру наказания избирает суд.