Время «Ч» Эвакуация «Мегаторга»

Масштабные учения прошли сегодня в одном из самых больших торговых центров Владимира — в «Мегаторге». По легенде пожар начался в развлекательном детском центре на втором этаже. Сработала сигнализация, и людей по громкоговорителю оповестили о возгорании и попросили немедленно проследовать к эвакуационным выходам. И они пошли наружу, а не так как в универмаге «Валентина».

К слову, задымление уловила новейшая система пожарной безопасности, состоящая из двух частей. «Одна излучает сигнал, а вторая часть, на противоположной стороне, принимает сигнал. Как только прерывается связь между двумя устройствами и происходит выдача сигнала», — пояснил представитель МЧС

В это же время сотрудники «Мегаторга» самостоятельно пытались потушить возгорание, но по легенде не смогли этого сделать. Огонь распространился на площадь больше 150 квадратных метров. Эвакуировали и журналистов. Как только выбрались на улицу, на подъезде уже были первые пожарные бригады, а за ними ещё и ещё.

Пожарные взяли здание в оцепление. Здесь же расположился штаб, который сообщал необходимую спасателям информацию. У каждой мобильной группы пожарных были свои цели и задачи. Они быстро надели кислородные маски, проверили амуницию и поспешили на помощь тем, кто по легенде остался ещё в здании.

Внезапно пожарные слышат крики ребёнка, доносящиеся с крыши торгового центра. Молниеносно разворачивают пожарную лестницу и взбираются на здание. Там выясняют, в каком состоянии ребёнок и эвакуируют его на землю, где оказывают первую помощь.

В целом, говорят спасатели сработали все на отлично. На месте работали 10 единиц пожарной техники порядка 50 пожарных, а также все необходимые для ликвидации последствий условного пожар структуры — полицейские, медики, коммунальщики и другие.

«Первоначально действия были направлены на поиск пострадавших их эвакуацию и поиск очага пожара. В дальнейшем проверяли помещения на наличие людей и их спасение. Также мы по легенде дополнили, что у нас находятся пострадавшие в здание», — рассказал ВРИО начальника первого отряда ФПС Роман Качалов.

Довольны учениями были практически все, кроме сотрудников и работников самого торгового центра «Мегаторг». Некоторые из эвакуированных сообщили нам, что это далеко не первые за неделю подобные учения. Они, конечно, с пониманием относятся к учениям, но говорят, что через некоторое время проверки прекратятся и о безопасности торгового центра забудут. Ну, а во время очередных учений большая часть эвакуированных владимирцев, резко переквалифицировались в папарацци и следили за всеми действиями спасателей.

В МЧС попросили граждан отнестись к проверкам с пониманием. «От лица главного управления регионального МЧС просим отнестись с пониманием, к проходящим в это время мероприятиям на объектах развлекательного комплекс и торговых центрах. В ходе проведения проверок проводится инструктаж персонала, охраны, руководства объектов о действиях в случае пожара. Вместе с тем проводится учебно-тренировочные эвакуации, при которых проверяется, как работают системы противопожарной защиты, срабатывают ли пожарные сигнализации, системы оповещения, как действует персонал на объекте и как ведут себя посетители и гости объектов». —сказал начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району Роман Дмитриев

Проверка всех социально важных и развлекательных объектов в регионе продолжится.