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Пожар в «Зимней вишне»: режим ЧС снят
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Пожар в «Зимней вишне»: режим ЧС снят 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Кемеровской области снят режим чрезвычайно ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Он отметил, что сейчас в приоритете — выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших и оказание адресной помощи. Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены. Здание сгоревшего ТЦ передано городской администрации.
Семьям 50 погибших деньги уже перечислены, рассказали ТАСС в департаменте соцзащиты населения Кемеровской области. Общий размер выплаты каждой семье составляет 5 миллионов за каждого погибшего — по 1 миллиону из федерального и областного бюджетов, еще 3 миллиона от совладельца «Зимней вишни», предпринимателя Дениса Штенгелова.
За каждой семьей закреплены три специалиста — психолог, медик и соцработник.
В Кемерове создан центр общественной помощи пострадавшим, который предоставляет юридическую, психологическую, организационную и социальную помощь.
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек.
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