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В Приморском крае будет проверено более 100 объектов массового скопления людей
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В Приморском крае будет проверено более 100 объектов массового скопления людей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сегодня, 30 марта, п, сообщает PRIMPRESS.
В приоритете задача — обеспечить высокие меры безопасности в местах массового пребывания людей, чтобы в случае ЧС все посетители могли быстро и беспрепятственно покинуть здание.
Представители прокуратуры заверили, что каждый случай нарушения правил безопасности в торговых центрах и не только будет оперативно отрабатываться ведомством.
Сейчас по всему краю проходят проверки объектов массового пребывания людей. Особое внимание уделяется тем объектам, где расположены детские развлекательные центры. Составленные по итогам каждой такой проверки акты будут передаваться в прокуратуру.
По заявлению начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерия Дзуцева, в настоящее время запланированы проверки 63 объектов во Владивостоке и 50 на территории Приморского края. На сегодняшний день во Владивостоке проверено уже шесть объектов, среди которых торговые центры «Черемушки» и «Максим».
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