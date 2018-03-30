В Приморском крае будет проверено более 100 объектов массового скопления людей

Сегодня, 30 марта, п, сообщает PRIMPRESS.

В приоритете задача — обеспечить высокие меры безопасности в местах массового пребывания людей, чтобы в случае ЧС все посетители могли быстро и беспрепятственно покинуть здание.

Представители прокуратуры заверили, что каждый случай нарушения правил безопасности в торговых центрах и не только будет оперативно отрабатываться ведомством.

Сейчас по всему краю проходят проверки объектов массового пребывания людей. Особое внимание уделяется тем объектам, где расположены детские развлекательные центры. Составленные по итогам каждой такой проверки акты будут передаваться в прокуратуру.