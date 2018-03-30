«Давайте без митингов»: кемеровчанин, потерявший на пожаре в «Зимней вишне» семью, изменил позицию после встречи с Тулеевым

Житель Кемерово Игорь Востриков , который потерял при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, заявил журналистам, что в первые дни после трагедии поддался на «вбросы» о сотнях жертв, якобы скрываемых властями, и теперь считает, что на прошедшем 27 марта в городе

митинге

им просто воспользовались.

"На митинг я шел не просто поддержать людей, а шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих «вбросов», то, что «тела детей привозили целыми автобусами», наверное, и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там — почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе", — сказал Востриков, слова которого приводит

По мнению Вострикова, во время митинга ситуация постоянно «подогревалась» новыми «вбросами». «Вбросы, вбросы… То есть просто мной воспользовались. Если бы не было этих вбросов… Нами однозначно воспользовались. Мы вчера разобрались и сегодня с [губернатором Кемеровской области ] Аманом Гумировичем [Тулеевым] поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать», — признался кемеровчанин.

Как теперь считает Востриков, «майданщики» направили людей на выступления против администрации региона и против президента РФ Владимира Путина . Он отметил, что по-прежнему имеет много вопросов к МЧС , но не планирует устраивать митингов и участвовать в них.

"Уже в понедельник пошли эти все «вбросы», и нас это настолько накалило… Вследствие этого и образовался этот стихийный митинг. То есть когда по телевизору показывают одно количество жертв и когда вокруг всякие записи раций и так далее, а так сложилось, что доверия к телевидению нет вообще… Поэтому мы поверили в эти печальные новости", — сказал мужчина.

Отдельно Востриков остановился на Путине. «По поводу Владимира Владимировича. Вы прекрасно знаете, что, назовем прямо, он у нас не президент, а царь. Полная власть, хорошо это, плохо, — наверное, власть должна быть сильной. Мое мнение — проблема не в Путине и тем более не в Амане Гумировиче», — подытожил он.

"Эти «майданщики» увели нас в сторону, чтобы направить нас на администрацию и Путина". Игорь Востриков, потерявший в кемеровском пожаре всю семью, резко поменял свое мнение о виновниках трагедии pic.twitter.com/cDADpmcyhy

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 марта 2018 г.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В минувший вторник в центре Кемерово прошел стихийный митинг, на котором собравшиеся требовали от властей назвать реальные цифры погибших и скандировали призывы отправить в отставку Тулеева и мэра Кемерово Илью Середюка. В тот же день в город приехал Путин, чтобы почтить память погибших и провести совещание по расследованию трагедии. Митингующие требовали, чтобы он появился на площади. Но ни президент, ни губернатор на митинг не пришли.

заявил, что решение губернатора не принимать участие в митинге памяти погибших в торговом комплексе «Зимняя вишня» было оправданным, так как митинг, по его словам, был спланированной акцией, направленной на дискредитацию структур власти.

В распространенном в среду видеообращении Тулеев

заявил, что в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей». «Страшно просто раскачивают ситуацию», — сказал он. По его версии, это делается для того, «чтобы озлобились люди». «Просто травля идет со всех сторон», — возмутился глава региона.

сообщил, что Путин не пришел на митинг в Кемерово из-за нежелания «давать пустые обещания».

Ранее власти возложили ответственность за распускаемые в соцсетях слухах о сотнях погибших в Кемерово на пранкера Евгения Вольнова (гражданин Украины Никита Кувиков ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заочно арестован

Игорь Востриков потерял при пожаре в ТЦ 30-летнюю жену Елену, троих детей: Артема (пять лет), Романа (два года), Анну (семь лет), а также 23-летнюю сестру Алену Сабадаш. Все они погибли в кинозале, расположенном на четвертом этаже ТЦ.

Первоначально сообщалось, что якобы кинозал был заперт кассирами, которые таким образом боролись с безбилетниками, — в итоге люди не смогли выбраться и задохнулись в дыму. Однако накануне Востриков

рассказал, что власти предоставили ему записи с камер наблюдения ТЦ, из которых следует, что двери в кинозалы были не заперты. По словам кемеровчанина, их уже после пожара запер изнутри мужчина, который предложил не бежать с детьми к выходу сквозь огонь и дым, а дождаться спасателей.

В этом видеообращении Востриков предъявил претензии Тулееву по поводу того, что губернатор раньше заверял, что в регионе все под контролем, а когда случился пожар, власти с ним не справились.