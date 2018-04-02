СК: в сгоревшем ТЦ в Кемерове в нарушение правил были проложены кабели высокого напряжения

Следственный комитет России опубликовал видео по итогам поездки в Кемерово главы ведомства Александра Бастрыкина . В ходе осмотра сгоревшего здания торгового центра ему было доложено о том, что следователи-криминалисты обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные транзитом через батутный центр. «Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены транзитом через зал (батутного центра. — RT). Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — заявил представитель СК.

В сюжете СК говорится, что именно в батутном центре начался пожар, откуда он быстро распространился по ТЦ. Отмечается, что, по словам очевидцев, пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими кубиками.

Предположительно, могло произойти короткое замыкание.

Представитель следственной группы добавил, что большинство находившихся в кинозале скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Самая большая группа погибших была найдена перед одной из дверей, которая была закрыта. При этом неясно, почему они не воспользовались второй дверью.

«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — говорится в ролике.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 64 человека.