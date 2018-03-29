В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово

В МЧС впервые рассказали об обстоятельствах трагедии в Кемерово

Спасателей МЧС , прибывших на место пожара к «Зимней вишне», не встретил никто из работников торгового центра. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.

По его словам, первые пожарные расчеты прибыли на место через 4 минуты после получения вызова. К этому времени значительная площадь четвертого этажа здания, где находился очаг возгорания, была объята огнем.

Спасатели тут же начали эвакуацию, но помогать им было некому — никого из администрации ТЦ и охраны на месте не было.

«Нас никто не встретил и никто не мог объяснить, сколько людей внутри и где именно они находятся», — сказал Бурсин.

Спасатель также сообщил, что ни одна из противопожарных систем не работала, а огонь и едкий дым распространялся так быстро в том числе из-за конструктивных особенностей здания: оно имело сложную планировку, а в перекрытиях было множество пустот.

Большинство жертв трагедии погибли именно на четвертом этаже здания, где находились детская игровая зона и кинотеатр. При попытке выйти люди сталкивались с закрытыми выходами и погибали от удушения. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 67 человек, 41 из них — дети.