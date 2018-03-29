Внеплановые проверки торговых центров прошли в Дубне

После трагедии в Кемерове масштабные проверки торговых центров идут по всей стране. В подмосковной Дубне владельцы офисных зданий решили провести тренеровочную эвакуацию, чтобы проверить готовность работников к ЧП. Прежде всего, испытали автоматическую систему оповещения о чрезвычайной ситуации.

Как только услышала предупреждение по радио, Елена Маляренко остановила работу в офисе компании, которой руководит. Она повела себя в этой ситуации согласно инструкции — вывела всех сотрудников на улицу. Но не все согласились участвовать в тренировке. В офисно-деловом

центре шесть этажей, на которых разместилось около полутора сотен помещений. По предварительным расчетам, в здании должны находиться более 400 человек — сотрудники офисов и их клиенты. Остановили работу только половина. Остальные медлили и надеялись уклониться.

Логопеду пришлось прервать занятие, продавцам — торговлю, стоматологам — лечение. Поэтому были и недовольные. Организовали тренировку сотрудники управляющей компании, в ведении которой находится здание. Основная задача — отработать с арендаторами процесс эвакуации.

Кто-то отказывался, говорил, что срочная работа, квартальные отчеты надо сдавать. К сожалению, если на учениях

кто-то не хочет выходить, мы ничего сделать не можем. Если будет реальная ситуация, мы будем действовать

по-другому, и пожарная охрана будет

по-другому

действовать. И сами люди, наверняка, будут действовать

по-другому

В рамках тренировки по эвакуации была проверена работа автоматической системы оповещения. Специалисты службы пожарного надзора также сформулировали свои претензии, которые требуется учесть.

Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен выходить либо в помещение с круглосуточным дежурством персонала, либо в подразделение, в котором обеспечено такое круглосуточное дежурство. А здесь? Здесь этого не делается. А куда выходит сигнал? В отдельно выгороженное помещение, в котором никого нет — Алексей Павлов , начальник отдела надзорной деятельности по г. Дубна МЧС России

В соответствии с требованиями пожарной безопасности система индикаторов, которая оповещает о точке возгорания, планируют продублировать на пункт дежурных. Автоматическое оповещение будет отлажено, число динамиков увеличат, разместят во всех без исключения помещениях. А тренировки по эвакуации теперь сделают регулярными — раз в полгода.