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Настоятели зюзинских храмов встретились с представителями МЧС
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Настоятели зюзинских храмов встретились с представителями МЧС 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
27 марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси состоялась встреча начальника 3 РОНП Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве с настоятелями храмов, расположенных в районах Зюзино, Котловка, Северное и Южное Бутово.
Собрание посвятили обеспечению пожарной безопасности в дни празднования Светлой Христовой Пасхи.
Начальник 3 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС Александр Алексеевич Косарев провел инструктаж по организации пожарной безопасности в дни церковных праздников и обратил внимание на необходимость правильной эксплуатации электрооборудования, обеспечение в надлежащем состоянии путей эвакуации и противопожарных систем.
Александр Алексеевич сказал, чтобы настоятели напомнили прихожанам о соблюдении пожарной безопасности, особенно при обращении с открытым огнем.
Потом подробно ответил на все вопросы собравшихся.
Завершилась встреча чаепитием.
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