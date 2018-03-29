Настоятели зюзинских храмов встретились с представителями МЧС

27 марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси состоялась встреча начальника 3 РОНП Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве с настоятелями храмов, расположенных в районах Зюзино, Котловка, Северное и Южное Бутово.

Собрание посвятили обеспечению пожарной безопасности в дни празднования Светлой Христовой Пасхи.

Начальник 3 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС Александр Алексеевич Косарев провел инструктаж по организации пожарной безопасности в дни церковных праздников и обратил внимание на необходимость правильной эксплуатации электрооборудования, обеспечение в надлежащем состоянии путей эвакуации и противопожарных систем.

Александр Алексеевич сказал, чтобы настоятели напомнили прихожанам о соблюдении пожарной безопасности, особенно при обращении с открытым огнем.

Потом подробно ответил на все вопросы собравшихся.

Завершилась встреча чаепитием.