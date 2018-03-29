Новым замом Тулеева стала Турбаба 

На должность заместителя губернатора Кемеровской области назначена первый замглавы Кемерова Ольга Турбаба, говорится на официальном сайте региональных властей. Начальником департамента внутренней политики стала Валентина Назимок.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, унесший жизни 64 человек, 41 из них — дети.