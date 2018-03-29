Ещё
Новым замом Тулеева стала Турбаба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Новым замом Тулеева стала Турбаба 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На должность заместителя губернатора Кемеровской области назначена первый замглавы Кемерова Ольга Турбаба, говорится на официальном сайте региональных властей. Начальником департамента внутренней политики стала Валентина Назимок.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, унесший жизни 64 человек, 41 из них — дети.
Вести.Ru: последние новости
СК: поджог "Зимней вишни" - маловероятная версия На северо-западе Петербурга полыхает автосалон Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»394
Для россиян предложили ввести новый вид наказания130
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»568
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение