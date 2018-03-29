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Челябинские приставы опечатали комплекс с батутным центром и роллердромом
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Челябинские приставы опечатали комплекс с батутным центром и роллердромом 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В четверг, 29 марта, судебные приставы опечатали торгово-развлекательный центр «Хоум» на улице Кожзаводской, 96. Комплекс, в котором в последнее время практически не осталось арендаторов, но располагался детский батутный центр и роллердром конькобежки Ольги Фаткулиной, закрыли по решению суда. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областного управления ФССП Ольга Шебанова.
— Судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по работе с должниками исполнил требования исполнительного документа о запрете эксплуатации нежилого здания до получения в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Судебное решение принято по иску прокуратуры Калининского района, — уточнила Ольга Шебанова.
Исполнительный лист, выданный Калининским райсудом, поступил приставам накануне. От руководства центра сразу потребовали освободить помещения, арендуемые предпринимателями, и принять все меры для недопущения открытия комплекса утром 29 марта.
— Исполнительные действия начались в девять часов. В ходе осмотра здания судебный пристав убедился в исполнении требования. Им были опечатаны двери входной группы, технический вход оставлен для выноса оставшегося товара и доступа охраны, — добавила представитель УФССП. — Руководитель в присутствии понятых ознакомлен с процессуальными документами и предупреждён об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Исполнение требований судебного акта будет находиться под регулярным контролем судебного пристава-исполнителя.
В последние дни в большинстве ТРК Челябинска проходят проверки эвакуационных выходов, пожарной сигнализации и средств пожаротушения после событий в Кемерово. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. Погибли 64 человека, пострадали более 50.
По уголовному делу задержаны пять человек. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги. Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС начала проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. О необходимости таких ревизий в понедельник заявил губернатор Борис Дубровский.
74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов города. Подробности — в нашем репортаже.
По указу президента России Владимира Путина 28 марта был объявлен днём траура по погибшим. В Челябинске прошли акции памяти.
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