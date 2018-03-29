Жители Кавалеровского района получат материальную помощь за ущерб от пожара

Заседание, основной темой которого стали меры по ликвидации последствий пожара в Зеркальном, провел первый вице-губернатор Александр Костенко

Ему доложили, что причины пожара в настоящее время выясняют правоохранительные органы . Версий несколько — возгорание в одном из строений либо приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов.

«По уточненной информации, накануне в Зеркальном сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Пожар был локализован 28 марта в 21.25», — сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Сергей Белголов.

Александр Костенко подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана посильная помощь. Две семьи, потерявшие в пожаре имущество, будут размещены в муниципальных квартирах. Тем, кто решит построить новый дом самостоятельно, департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов.

«Департаменту труда и социального развития края дано поручение оперативно помочь людям в восстановлении документов и решить вопрос с оказанием материальной помощи. Соответствующее распоряжение уже подготовлено и будет подписано врио Губернатора в ближайшее время», — подчеркнул первый вице-губернатор.

На заседании оперативного штаба присутствовал глава Кавалеровского района, прокурор района, начальник территориального отдела УМВД района, главы поселений и арендаторы лесных и земельных участков. Александр Костенко дал поручение всем профильным органам — усилить работу по недопущению лесных пожаров. Кроме того, решено, что в селе Зеркальное, где нет пожарной части, будет в пожароопасный период круглосуточно дежурить пожарная машина.

Кроме того, глава сельского поселения Зеркальное Владимир Павлов из-за серьезных замечаний к его работе написал заявление на увольнение по собственному желанию. Заявление в ближайшее время будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Напомним, в среду, 28 марта, пожар начался в районе села Зеркальное Кавалеровского района. На месте работали более 20 пожарных, восемь единиц техники. Был организован объединенный штаб по тушению, который работал в круглосуточном режиме. О происшествии было оперативно доложено врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко. По поручению главы региона его первый заместитель Александр Костенко выехал в Кавалеровский район.

Отметим, за прошедшие сутки в Приморье на землях лесного фонда ликвидировано пять пожаров на площади 125 гектаров в Чугуевском, Кавалеровском, Ханкайском и Пограничном районах. На утро 29 марта оставались действующими два пожара на площади 15 гектаров в Пограничном районе и Уссурийском городском округе. В их тушении были задействованы 65 человек, в том числе сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества и других ведомств.

Всего с начала года на землях лесного фонда в Приморье зарегистрировано 16 пожаров на площади 765 гектаров.