Техника пожарного не подведет

Тушение пожара невозможно без надежного пожарно-технического оборудования и пожарной аварийно-спасательной техники. Профилактика, поверка и своевременный ремонт спецсредств, является залогом успешной работы всей команды московских спасателей.

Пять лет назад, 29 марта 2013 года приказом Правительства Москвы было создано предприятие ГБУ «Производственно — технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» (далее ПТЦ ПАСТ), основной задачей которого является обеспечение бесперебойной работы целого комплекса пожарно-технических средств и приспособлений различных конфигураций и строений, применяемых для локализации пожара, защиты человека и материальных ценностей.

-Все мы видели как бесстрашно пожарные и спасатели входят в горящие здания для спасения жизни людей. Они всегда в касках, в специальной боевой одежде, а за спиной обязательно баллон с воздухом, без которого невозможно находиться в задымленном помещении. Надежность работы баллонов имеет исключительное значение, когда стоит вопрос о спасении жизни и сохранения здоровья самого пожарного, — говорит Валерий Басмин, начальник группы поверки испытания баллонов.

-В нашем цеху есть новейший стенд высокой производительности, который обеспечивает высококачественное испытание баллонов поступающих к нам на поверку после пяти лет работы, — рассказывает ведущий механик центра Андрей Громов

С помощью эндоскопа механики исследуют наличие в баллонах ржавчины и внутренних повреждений, затем баллоны подвергают высокой нагрузке — повышают давление до 450 атмосфер, аналогичное реальным условиям сжатия воздуха. Испытанный баллон получает сертификат и возвращается в работу еще на пять лет.

— За каждый проверенный баллон мы несем личную ответственность, ставим на него свое именное клеймо, поэтому баллоны даже с малейшими отклонениями в показателях отбраковываются навсегда.

В мобильной лаборатории ПТЦ ПАСТ проводится поверка всех контрольно-измерительных приборов, установленных на пожарно-спасательном и водолазном оборудовании.

— За год все вольтметры, амперметры и монометры с компрессоров и дыхательных аппаратов пожарных, спасателей и водолазов, проходят через руки ведущих инженеров по метрологии, — рассказывает начальник группы метрологии Алексей Сазонов , — на данный момент поверке подлежат более пяти тысяч контрольно-измерительных приборов.

Техническим обслуживанием автомобильной техники в ПТЦ ПАСТ занимается ремонтная база.

— Мы отвечаем за ремонт и техобслуживание автомобилей, которые доставляют оперативные штабы и группы в зоны пожаров и ЧС— говорит, начальник базы ремонта автомобильной техники ПТЦ ПАСТ Игорь Нарышкин.

С октября этого года в зону ответственности ремонтных баз будут поступать и маломерные суда.

Руководство ПТЦ ПАСТ постоянно взаимодействует с различными учебными заведениями города по вопросам подготовки будущих кадров, и предоставляет возможность выпускникам технических ВУЗов Москвы на практике проверить полученные знания.

В настоящий момент в Центре проходят преддипломную практику шесть студентов ГБОУ СПО «Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 им. Героя Российской Федерации В. М. Максимчука».

-На базе ремонта мы с однокурсниками, проходим практику по специальности слесарь-автомеханик, — рассказывает Егор Савушкин учащийся 3 курса пожарно-спасательного колледжа № 57.

Спасение жизни людей — это удивительный и сложный механизм. Это слаженная работа профессионалов своего дела в разных областях. Производственно — технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники является одним из ключевых подразделений в команде московских спасателей Департамента ГОЧСиПБ.