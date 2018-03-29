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Совладелец «Зимней вишни» перечислил 200 млн рублей семьям погибших
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Совладелец «Зимней вишни» перечислил 200 млн рублей семьям погибших 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Собственник сгоревшего в Кемерове торгового центра выделил почти 200 миллионов рублей на помощь семьям погибших, сообщает «Интерфакс».
Сегодня Совет народных депутатов Кемеровской области увеличил доходы и расходы бюджета на 192 миллиона. Как объяснил журналистам его председатель Алексей Синицын, деньги перечислил один из собственников ТЦ «Зимняя вишня».
«Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии», — отметил он.
По словам Синицына, собственник предназначил по три миллиона каждой семье, которая потеряла родственника.
Три дня назад находящийся сейчас в Австралии Денис Штенгелов, основной бенефициар холдинга «КДВ Групп», сообщил СМИ, что намерен перечислить по три миллиона семьям каждого погибшего в торговом центре.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 6 источников 
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