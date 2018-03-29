Совладелец «Зимней вишни» перечислил 200 млн рублей семьям погибших

Собственник сгоревшего в Кемерове торгового центра выделил почти 200 миллионов рублей на помощь семьям погибших, сообщает «Интерфакс»

Сегодня Совет народных депутатов Кемеровской области увеличил доходы и расходы бюджета на 192 миллиона. Как объяснил журналистам его председатель Алексей Синицын , деньги перечислил один из собственников ТЦ «Зимняя вишня».

«Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии», — отметил он.

По словам Синицына, собственник предназначил по три миллиона каждой семье, которая потеряла родственника.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.