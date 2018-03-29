Две семьи в приморском селе остались без домов из-за крупного пожара

ВЛАДИВОСТОК , 29 мар — РИА Новости . Два жилых дома сгорели в ходе крупного пожара в селе Зеркальное в Приморье, их жильцам окажут материальную помощь из краевого бюджета, сообщает администрация региона.

Накануне власти сообщали, что пожар уничтожил два нежилых дома и хозпостройку. Пожар был ликвидирован к вечеру среды. Предполагалось, что возгорание началось в одном из строений. Пострадавших нет.

"По уточненной информации, накануне в Зеркальном сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни", — сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Сергей Белголов.

Версий причин пожара несколько: возгорание в одном из строений либо приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов.

Департаменту труда и социального развития края дано поручение оперативно помочь людям в восстановлении документов и решить вопрос с оказанием материальной помощи владельцам сгоревших домов. Две семьи будут размещены в муниципальных квартирах. Тем, кто решит построить новый дом самостоятельно, департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов.