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Две семьи в приморском селе остались без домов из-за крупного пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Две семьи в приморском селе остались без домов из-за крупного пожара 

РИА Новости 27 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Два жилых дома сгорели в ходе крупного пожара в селе Зеркальное в Приморье, их жильцам окажут материальную помощь из краевого бюджета, сообщает администрация региона.
Накануне власти сообщали, что пожар уничтожил два нежилых дома и хозпостройку. Пожар был ликвидирован к вечеру среды. Предполагалось, что возгорание началось в одном из строений. Пострадавших нет.
"По уточненной информации, накануне в Зеркальном сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни", — сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Сергей Белголов.
Версий причин пожара несколько: возгорание в одном из строений либо приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов.
Департаменту труда и социального развития края дано поручение оперативно помочь людям в восстановлении документов и решить вопрос с оказанием материальной помощи владельцам сгоревших домов. Две семьи будут размещены в муниципальных квартирах. Тем, кто решит построить новый дом самостоятельно, департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов.
Глава сельского поселения Зеркальное Владимир Павлов из-за серьезных замечаний к его работе написал заявление на увольнение по собственному желанию. Заявление в ближайшее время будет рассмотрено в установленном законом порядке. Власти края поручили усилить работу над предупреждением лесных пожаров.
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