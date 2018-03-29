Путин или Пучков — кто довел МЧС до чрезвычайной ситуации?

Факты лжи и нецелевого расходования денег в ведомстве Владимира Пучкова, которые обнаружили общественные эксперты, изложены в шестисерийном фильме «По ком звонит колокол МЧС».

Министр сокращения

Министр МЧС Владимир Пучков, слова которого приводят в фильме, заявил, что численность сокращения в системе МЧС минимальная. «Мы сознательно убрали резерв. Мы сознательно зафиксировали все вакантные должности. Мы сознательно прекратили прием на работу. Мы сознательно прекратили присвоение первых званий», — отметил глава министерства. Он обосновывает сокращения поручениями президента. «Мы приняли все необходимые решения в соответствии с указанием президента РФ по сокращению текущих затрат в системе МЧС России», — говорит глава ведомства.

Однако, как утверждает Вислобокова, это была подмена смысла слов президента. В результате такого подхода начался отток огромного количества хороших специалистов, поскольку Пучков сократил не текущие, а защищенные статьи — зарплаты и социальные выплаты. При этом деньги, выделяемые государством на зарплату спасателям, не уменьшались, а постоянно увеличивались, достигнув в 2017 году 133,5 млрд рублей, а Пучкову и его приближенным, по словам Вислобоковой, выплачивались «очень большие премии».

Как утверждают в фильме, большинство сотрудников ведомства получили зарплату за декабрь 2015 года в январе 2016 года. «Чтобы ликвидировать задолженность перед сотрудниками, Пучков принял решение об увольнении этих самых сотрудников», — утверждает Вислобокова, подчеркнув, что Пучков не учел увеличения выплат работающим при увольнении, что привело к большему росту задолженности с 3,7 млрд рублей в 2015 году до 4,3 млрд рублей в 2016 году.

Испепеляющая ложь

«Идет тотальное сокращение уникальных профессионалов-спасателей, ликвидируются целые подразделения, остаются неприкрытыми множество территорий. В случае возникновения крупного пожара тушить дома и спасать ваших детей, наших детей практически нет возможности и некому», — рассказывает Вислобокова.

Уже в 2015 году в МЧС образовалось 25 тыс. вакантных должностей и 11 тыс. некомплекта личного состава, отмечают создатели фильма. К началу 2017 года численность сотрудников ведомства оказалась почти на 60 тыс. меньше от штатной, определенной правительством России , в 289 тыс. человек, т. е. прошло сокращение на 20%. Положение пожарных и спасателей катастрофично, поскольку объем задач не уменьшился, и, кроме того, каждый год возникают все более масштабные и опасные катастрофы, констатирует Вислобокова.

По данным ПТ «Диалог», по состоянию на декабрь 2017 года в целом по России сокращено 30% личного состава МЧС, а в боевых расчетах — до 50%. Приводя пример пожара в 2017 году в Ростовской области , Вислобокова указывает, что огонь там тушили 1987 человек, из которых только 231 — сотрудники МЧС, а из 212 единиц техники только 60 принадлежали спасательному ведомству. При этом Пучков докладывал президенту о постоянно наращиваемой на пожаре группировке МЧС, составившей якобы около 2 тыс. человек, об отлаженной системе реагирования на чрезвычайные ситуации и минимальные потери от них.

«Кого пытается обмануть министр Пучков — себя, нас, президента? В итоге эффективно бороться с таким сложным и масштабным пожаром при жесткой нехватке личного состава и пожарной техники для локализации пожара при отсутствующей подаче воды на пожарные стволы неисправным гидрантом, при блокировке катеров в порту, у пожарных не было никаких шансов», — утверждает Вислобокова.

Спасти спасателей

Глава ПТ «Диалог» напоминает, что еще в апреле 2015 года, в разгар сибирских пожаров, когда погибли 30 человек и не менее 21 тыс. жителей пострадали, у руководства страны были вопросы к Пучкову. Однако министр, даже не побывавший на месте ЧП, не смог ничего ответить. «К 2015 году системный кризис в МЧС вошел в активную фазу. К 2017 году ситуация ухудшилась катастрофически», — утверждают в фильме.

В результате «реформаторской» деятельности Пучкова МЧС доведена до критической точки, передает мнение общественных экспертов Вислобокова. «Сегодня, если не предпринять срочных мер, Россию накроет волна страшных катастроф, пожаров, стихийных массовых бедствий и несчастий. Противостоять этому будет уже просто некому», — утверждает общественная активистка, отмечая, что пришло время спасать МЧС.

Безнадзорный и выгодный бизнес

Сокращения в МЧС не обошли стороной и службу государственного пожарного надзора. По данным экспертов ПТ «Диалог», штатная численность службы сокращена более чем вдвое. «Из решения коллегии МЧС от 18 ноября 2015 года: до 21 ноября 2015 года подготовить директиву о сокращении штатной численности надзорных органов в подразделениях МЧС России на основе изменения законодательства РФ», — отмечает Вислобокова.

Позднее министр заявлял, что в МЧС перестроена вся контрольно-надзорная деятельность. «Цель ее — не досаждать бизнесу постоянными проверками, тормозя их развитие, а управление рисками и минимизация рисков возникновения ЧС. Поэтому в МЧС изменили весь формат работы в этом направлении. Новые надзорные подразделения создавать не будут. В каждом пожарном отряде есть специальные отделения профилактики, и их достаточно», — пояснил Пучков.

«Очевидно, что при таком количестве инспекторов невозможно системно проверить несколько миллионов объектов. Таким образом, функция пожарного надзора была передана Пучковым коммерческим структурам. И результат этого для государства и простых граждан легко предугадать, учитывая то, что сегодня представляет из себя коммерция», — заявляет глава ПТ «Диалог» в фильме, снятом в декабре 2017 года.

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После страшной трагедии в Кемерово глава МЧС Владимир Андреевич Пучков попал в фокус спецпроекта ПАСМИ «Вопросы власти». Журналисты издания готовят вопросы министру — о самом важном, интересном, волнующем каждого. Мы объединим все вопросы и зададим их министру.

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