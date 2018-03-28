Свечи скорби по жертвам кемеровского пожара зажгли в Тбилиси

Дипломатических отношений нет, но горе объединяет. Тбилиси скорбит по жертвам трагедии в Кемерове . Тысячи горожан и гостей грузинской столицы приходят к офису российских дипломатов, чтобы почтить память погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Слез и эмоций не скрывают. Уверены, слова поддержки в этот тяжелый час услышат те, кому они нужны больше всего — родные и близкие погибших. «Сегодня вся Грузия скорбит вместе с Россией , вместе с российским народом. Это наша общая боль. Грузия как никто понимает, что такое боль. Поэтому сегодня люди несут к секции интересов России в Грузии цветы, в церквях служат панихиды. Это скорбь для всех нас, потому что в беде мы должны быть вместе», — сказал директор Русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Николай Свентицкий . { «Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Отсутствие дипломатических отношений между двумя странами чувствам этих людей помешать не может. Они признаются: все эти дни думают только о страшном горе, которое пришло в дома жителей Кемерова. «Слезы идут третий день, не переставая. Ничего невозможно делать. Все время думается о тех маленьких мучениках, которые ушли такой страшной смертью. Я пришла сюда, как и все русские, которые проживают в Грузии, чтобы отдать дань памяти погибшим. Простите нас, что не уберегли. Простите», — говорит киносценарист Лариса Исаева

«Хотим сказать всей России, что мы соболезнуем всему русскому народу. Это страшная трагедия», — сказал композитор Вахтанг Татишвили

«Я думаю, что в России, в Грузии, во всех республиках подобные торговые центры должны подвергнуться большим проверкам. Их делают из дешевых материалов. Люди там просто задыхаются. Это ужас, ребята. Что теперь делать семьям этих детей? Нужна большая проверка, чтобы не допустить такого впредь. Говорят халатность. Мне очень больно», — выражает слова поддержки и сочувствия кемеровчанам солист ансамбля «Иверия» Нугзар Квашали . Соболезнования выражают и в социальных сетях. Пишут и на русском, и на грузинском. Пользователь ILONA Hovanesyan: Мой город разделяет горе этой чудовищной трагедии. Думаю, весь мир. Там был ад. Пользователь Алена Чихладзе: Царство небесное! Ужасная трагедия. Кемерово, Грузия скорбит с вами.

Траурные службы по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» проведут во всех действующих церквях и храмах Грузии. Соболезнования родным и близким погибших от имени парламентариев Грузии выразил председатель высшего законодательного органа страны Ираклий Кобахидзе

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В это время в здании было около тысячи людей. Огонь вспыхнул в зоне, где расположены несколько кинозалов и детские игровые. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

Беларуси, Кыргызстана, По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 «Причинение смерти по неосторожности», 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В России 28 марта объявлен общенациональный траур. Свою солидарность с кемеровчанами выразили жители Казахстана Узбекистана и многих других стран.

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