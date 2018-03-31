В 26 торговых центрах Кубани прошли проверки пожарной безопасности

В 26 ТРЦ Кубани прошли проверки пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации края.

Проверка кубанских торговых центров выявила ряд недостатков в системе пожарной безопасности, которые предписали устранить в ближайшее время. Особое внимание уделят подготовке сотрудников охранных служб.

Кроме того, как показали учения, в моллах недостаточно продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. На некоторых объектах запасные выходы загромождены посторонними предметами, зачастую эвакуационные пути не обозначены специальными знаками и световыми указателями.

До воскресенья специалисты МЧС должны проверить все ТРЦ в части, касающейся эвакуации.

5 апреля состоится встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара , во время которой подведут итоги и обсудят сложившуюся ситуацию.

Напомним, после кемеровской трагедии на Кубани проходят проверки в торгово-развлекательных центрах.