Ещё
В 26 торговых центрах Кубани прошли проверки пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 26 торговых центрах Кубани прошли проверки пожарной безопасности 

АиФ — Юг 59 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В 26 ТРЦ Кубани прошли проверки пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации края.
Проверка кубанских торговых центров выявила ряд недостатков в системе пожарной безопасности, которые предписали устранить в ближайшее время. Особое внимание уделят подготовке сотрудников охранных служб.
Кроме того, как показали учения, в моллах недостаточно продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. На некоторых объектах запасные выходы загромождены посторонними предметами, зачастую эвакуационные пути не обозначены специальными знаками и световыми указателями.
До воскресенья специалисты МЧС должны проверить все ТРЦ в части, касающейся эвакуации.
5 апреля состоится встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара, во время которой подведут итоги и обсудят сложившуюся ситуацию.
Напомним, после кемеровской трагедии на Кубани проходят проверки в торгово-развлекательных центрах.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани вводится пожароопасный сезон 50 тысяч кубанцев вышли на улицы с цветами и свечами В Краснодаре горела больница
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев91
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово210
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»42
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии306
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ189
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение