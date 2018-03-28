Премьер Узбекистана выразил соболезнования кемеровчанам

Как свое личное горе восприняли трагедию в Кемерове в странах Содружества, передает телеканал «МИР 24». В Ташкенте тысячи жителей вот уже несколько дней несут цветы, свечи и мягкие игрушки к российскому посольству.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM