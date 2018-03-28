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Премьер Узбекистана выразил соболезнования кемеровчанам
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Премьер Узбекистана выразил соболезнования кемеровчанам 

Мир24 1 час назад
Как свое личное горе восприняли трагедию в Кемерове в странах Содружества, передает телеканал «МИР 24». В Ташкенте тысячи жителей вот уже несколько дней несут цветы, свечи и мягкие игрушки к российскому посольству.
Здание диппредставительства посетили также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава МИД Абдулазиз Камилов. Они оставили записи в книге соболезнования.
Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
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