Назван пятый фигурант дела ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерово арестовал электрика, занимавшегося сигнализацией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Электрик компании «Системный интегратор» Александр Никитин отправлен под арест до 25 мая. Это уже пятый фигурант дела, отправленный под арест, пишет ТАСС

Ранее были арестованы технический директор компании-собственника торгового центра Георгий Соболев, а также управляющая торгово-развлекательного комплекса Надежда Судденок, не включивший пожарную сигнализацию охранник Сергей Антюшкин и руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко.

Также Украинский пранкер Никита Кувиков заочно арестован в России за распространение ложной информации о том, что якобы число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове идет на сотни. Дело в отношении злоумышленника расследуется по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали еще более семидесяти людей. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибли 156 человек.