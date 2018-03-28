Тюменцев запугивают в соцсетях информацией про фейковый пожар в ТЦ «Колумб»

Сегодня вечером, 28 марта, в социальных сетях появилась неофициальная информация, что в Тюмени происходит повторение кемеровской трагедии, унесшей жизни 64 человек. В скриншотах переписки, которая массово распространяется в интернете, неизвестные просят о помощи и сообщают, что они не могут найти выход из кинотеатра. В МЧС России по Тюменской области 72.ru информацию о пожаре в одном из торговых центров не подтвердили. — Сообщения о возгорании в торговом центре на пульт дежурного не поступали. В областном центре сейчас нет никаких серьезных происшествий, связанных с огнем, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель начальника руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области. Кто и зачем распространяет недостоверную информацию, неизвестно.

Это уже не первая фейковая информация, которая распространяется на фоне кемеровской трагедии. Басманный суд Москвы заочно арестовал сегодня украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков ), который звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего ТЦ «Зимняя вишня». Ранее СКР завел на пранкера уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды.

Сегодня, 28 марта, день национального траура по погибшим во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». После трагедии во всех регионах начались проверки соблюдения мер пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В Тюмени специалисты приступили к этой работе сегодня.

Ранее редакция 72.ru самостоятельно проверила аварийные выходы в пяти торговых центрах и посетила кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном».