Ещё
Эстонский правозащитник завел видеоблог и выразил «уважуху» Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эстонский правозащитник завел видеоблог и выразил «уважуху» Путину 

Ридус 1 час назад
Эстонский правозащитник и колумнист «Ридуса» Дмитрий Линтер завел свой видеоблог. Первое видео он посвятил трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе и дети.
«Хотел бы выразить Путину уважуху. Есть три вещи, которые от него ожидали. Первое — выражение соболезнования и выезда на место трагедии. Он это сделал. Второе — Путин объявил общенациональный траур. Третье — демонстративные посадки местных зажравшихся баев. Тех людей, которые это все допустили и не предотвратили. Нельзя подменять ситуацию теми людьми, которые, конечно, несут какую-то ответственность, но, по сути, являются мальчиками для битья. Об этом мы с вами поговорим в моем первом выпуске», — заявил Линтер.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.
Ридус: последние новости
Мэр Кемерово направил участников митинга в городской морг Тулеев назвал митингующих «бузотерами» В кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово173
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке340
Великобритания придумала наказание для России87
Захарова плачет третий день155
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине116
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение