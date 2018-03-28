Эстонский правозащитник завел видеоблог и выразил «уважуху» Путину

Эстонский правозащитник и колумнист «Ридуса» Дмитрий Линтер завел свой видеоблог. Первое видео он посвятил трагедии в Кемерово , где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе и дети.

«Хотел бы выразить Путину уважуху. Есть три вещи, которые от него ожидали. Первое — выражение соболезнования и выезда на место трагедии. Он это сделал. Второе — Путин объявил общенациональный траур. Третье — демонстративные посадки местных зажравшихся баев. Тех людей, которые это все допустили и не предотвратили. Нельзя подменять ситуацию теми людьми, которые, конечно, несут какую-то ответственность, но, по сути, являются мальчиками для битья. Об этом мы с вами поговорим в моем первом выпуске», — заявил Линтер.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, его жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.