Владимир Путин поручил выяснить, кто подписал документ осмотра кемеровского ТЦ в 2016 году

Российский лидер отметил, что в документе не было замечаний.

Российский лидер сообщил, что в документе об осмотре торгового центра «Зимняя вишня» не было замечаний и поручил выяснить, кто подписал этот документ в 2016 году.

— Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний», — сказал президент РФ.

Глава российского государства отметил, что при расследовании пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове должны быть проверены все возможные версии, а итоговая должна быть обоснована данными экспертиз.

— Но чего бы там ни было и к каким бы выводам следствие не пришло, остается все-таки непонятным: почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системой сигнализации? Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми, там очень много «почему», — подчеркнул президент РФ.

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли в среду, 28 марта.

Совещание было показано в эфире телеканала «Россия-24»

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).

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