Почему пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была отключена

Следственная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», уже определила, что неработающая пожарная система стала одной из причин трагедии, повлекшей смерть 64 человек. При этом показания подозреваемых кардинально отличаются друг от друга. Охранник Сергей Антюшин , вырубивший, по версии правоохранительных органов, сигнализацию, уверяет, что она не работала с 18 марта. Директор компании, которая разрабатывала систему безопасности для торгового центра, Игорь Полозиненко утверждает, что сигнализация была выключена за 15 минут до начала пожара. RT попытался выяснить, мог ли охранник самостоятельно отключить пожарную тревогу. В среду, 28 марта, Заводский районный суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых в гибели 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». В их числе сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, выключил пожарную сигнализацию. Также под арестом находится директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ, Игорь Полозиненко.

Показания разнятся

Оба подозреваемых в суде своей вины в гибели людей не признали. Их показания противоречат друг другу.

Так, Игорь Полозиненко настаивал, что система работала безупречно, но была отключена вручную за 15 минут до пожара.

В свою очередь, охранник ЧОПа «Центр защиты» Сергей Антюшин, которого подозревают в отключении системы, заявил, что не мог вырубить сигнализацию перед возгоранием в здании из-за того, что просто не знал, как это сделать. А пожарная система, по его словам, не работала в ТЦ уже неделю.

По мнению специалистов, работающих в сфере пожарной безопасности, заявления охранника торгового центра вызывают сомнения.

«Охранники объекта обязаны иметь базовые навыки по работе с пожарной системой, — рассказывает RT руководитель технического отдела компании «Строй Безопасность» Алексей Кузьмичев . — При этом, по действующим нормативам, компания, занимавшаяся монтажом системы, или обслуживающая организация должна проводить соответствующий инструктаж для сотрудников службы безопасности предприятия.

Этих знаний с головой должно хватать для того, чтобы рядовой охранник мог лично отключить пожарную систему без посторонней помощи».

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Зотов , инструктор учебного центра «ТАКИР», занимающийся подготовкой специалистов в области охраны и пожарной безопасности. При этом он особо отмечает, что за обучение сотрудников охраны навыкам обращения с пожарными системами отвечает администрация объекта. В случае с пожаром в «Зимней Вишне» ответственность лежала на владелице ТЦ Надежде Судденок и её заместителе по безопасности Георгии Соболеве

«Если администрация содержит системы в надлежащем виде, она обязана обучать своих работников. — отметил Зотов. — На каждом объекте есть лицо, ответственное за эксплуатацию систем. Оно назначается приказом по предприятию. Соответственно, если есть такой человек, он обязан проводить инструктаж и периодически организовывать тренинги для сотрудников — не реже, чем раз в полгода».

Бизнес экономит

Зотов также подчеркивает, что руководство объекта, если оно заключило договор с ЧОПом, должно также проводить с охранниками учебные срабатывания пожарной сигнализации, а также постоянно проверять техническую квалификацию своих подчинённых. Все эти задачи ложатся на человека, ответственного за эксплуатацию систем.

«Для операторов пожарных систем есть соответствующие обучающие курсы. То есть люди, которые садятся за пульт, обязаны знать и понимать, как работает тот или иной программный продукт, даже если их задача заключается исключительно в мониторинге системы», — заключил собеседник RT.

Директор центра «ТАКИР» Анастасия Шакирова отмечает, что нередко собственники помещений стараются экономить на охране и пожарных системах.

«Персонал, который монтирует и обслуживает системы, чаще всего либо не обучен, либо обучен формально. Это вопрос к руководству компании, которая оказывает такие услуги. Чаще всего они на этом экономят», — рассказала Шакирова.

Отметим, по данным следствия, сотрудник компании, занимавшийся монтажом не имел профильного образования.

Кто отключил сигнализацию

Отключение пожарной сигнализации — один из ключевых вопросов в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Игорь Антюшин , со слов своего сына, утверждает, что сигнализация была деактивирована кем-то из сотрудников за неделю до трагедии из-за постоянных ложных срабатываний.

Инструктор Алексей Зотов сообщил RT, что на каждом объекте ведётся журнал учёта неисправностей, в котором фиксируются все события системы.

«Заполнением его должен заниматься дежурный оператор системы, который обязан записывать возникшие неисправности, после чего передавать о них информацию лицу, ответственному за эксплуатацию, и обслуживающей компании», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что в случае, если на объекте происходит длительное отключение противопожарной системы, например, в связи с проведением ремонтных работ, администрация обязана проводить так называемые компенсирующие мероприятия в здании.

Они могут заключаться в выставлении по периметру дополнительных огнетушителей и постов охраны.

Помимо слов Антюшина-старшего, определённый интерес вызывает и фотография охранника «Зимней вишни» на рабочем месте. На снимке видно, что на мониторе компьютера, за которым сидит Антюшин, открыта специализированная программа для работы с пожарной сигнализацией. Кроме того, в кадр попал еще один прибор, относящийся к той же системе.

Зотов опознал на фотографии программное обеспечение АРМ «Орион» от российской компании «Болид», а также блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ того же производителя.

Он отметил, что на основании снимка диагностировать состояние системы невозможно, однако каких-то явных признаков неполадок он также не видит.

«На мониторе видны зоны, закрашенные зеленым цветом, а это означает, что эти помещения находятся под контролем систем пожаротушения, а зоны, отображенные синим цветом, в свою очередь, наоборот сняты с охраны. — рассказал специалист. — В случае наличия неисправностей разделы были бы отмечены черным».

Он также подчеркнул, что полную работоспособность оборудования можно протестировать только непосредственно на объекте.

«Для этого необходимо проверять на месте, насколько качественно осуществляется обслуживание и насколько качественно производится эксплуатация», — заключил эксперт.