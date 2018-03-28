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Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Версия возникновения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» от открытого огня маловероятна. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
По словам Бастрыкина, в настоящее время рассматриваются две основные версии кемеровской трагедии — неисправность системы противопожарной безопасности и поджог, о котором заявляют должностные лица торгового центра.
«Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия», — сказал Бастрыкин.
Глава СК сообщил, что в расследовании задействованы 104 следователя и криминалиста.
«Мы назначаем экспертизу в специальных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра. Была назначена экспертиза финансово-экономическая», — сказал Бастрыкин.
Следствие изучает данные по профилактическим проверкам, которые велись в «Зимней вишне» с начала ее эксплуатации в 2016 году.
«Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно», — заявил он.
Бастрыкин также рассказал, что большинство сотрудников ТЦ, которые должны были помогать эвакуировать людей, самыми первыми покинули здание, и посетители вынуждены были спасаться самостоятельно.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.
 Ещё 21 источник 
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