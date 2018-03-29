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Число пострадавших при пожаре в Кемерове увеличилось
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число пострадавших при пожаре в Кемерове увеличилось 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Еще три человека обратились за медицинской помощью после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили ТАСС в оперативном штабе. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 79.
«12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 76 пострадавших от пожара. Самое тяжелое состояние было у 11-летнего мальчика, который спрыгнул с четвертого этажа ТЦ и потерял в пожаре родителей и сестру. У него диагностированы переломы, черепно-мозговая и другие травмы. Как сообщили ТАСС в Областной детской больнице, ребенка перевели из реанимации в отделение общей хирургии, где он будет находиться с бабушкой.
В результате случившегося 25 марта пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В списке пропавших без вести числятся 77 человек.
Согласно результатам экспертизы причиной пожара мог быть поджог. Основная версия следствия — неисправная проводка.
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