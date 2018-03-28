Выхода нет. Почему в российских школах и садах заперты эвакуационные двери? 

Следственный комитет заявил, что много погибших в «Зимней вишне» было обнаружено у запертых эвакуационных выходов. Между тем, как сообщает «Эхо Москвы», на сайте любой российской школы или детсада вывешен документ о противодействии терроризму, в котором содержится предписание держать пожарные выходы из зданий закрытыми и опечатанными. Это предписание все соблюдают.
Ефим Рачевский директор столичного Центра образования №548 «Да, печать у нас стоит. Но это опечатывание — кусочек бумаги, на котором стоит школьная печать. У ответственных за противопожарную безопасность есть ключи от этих запасных выходов. Выходы обязательно закрыты на ключ. Представьте себе, если школа распахнет все двери, значит, надо ставить еще пять постов охраны, это нереально, как вы понимание. Двери закрыты. Ключи есть у охранника, и дубликат ключей есть у ответственных за эвакуацию. Поскольку мы системно проводим учебную эвакуацию детей три раза в году. Если он потерял, не дай Бог, ключ, запасной ключ всегда висит у дежурного охранника. В одном из наших корпусов есть специальные двери. И как только включается система, предупреждающая о возгорании, эти двери автоматически становятся открытыми. Но это здание построено совсем недавно. А те здания, что построены давно, вот в 1970-1980-е годы, такой системой не снабжены. Мы прикидывали сегодня с моими коллегами, сколько будет стоить, чтобы пять выходов вместе с коммуникациями сделать такими же автоматическими, но общая стоимость примерно на одно школьное здание — около полутора миллионов рублей. Я так полагаю, что какие-то субсидии на это дело пойдут. Более того, каждая школа без исключения имеет паспорт безопасности. А этот паспорт безопасности мы не вправе принять без согласования с органами МВД, ФСБ, МЧС, пожнадзора и так далее, то есть там смотрят профессионалы».
Ни в одной инструкции нет четкого требования закрыть аварийные выходы на ключ, а именно это произошло в Кемерове. Эвакуационные двери отличаются от обычных тем, что должны свободно открываться изнутри. С помощью специальной кнопки, ручки или магнитного замка. Некоторые детские учреждения по собственной инициативе давно минимизировали участие человеческого фактора при эвакуации.
Илья Бронштейн директор московской школы №1468 «Естественно, мы должны контролировать вход, выход из здания, поэтому пожарные, эвакуационные выходы действительно всегда находятся в закрытом состоянии, и извне попасть в здание невозможно. Другое дело, что у нас все абсолютно выходы оборудованы электронными магнитными замками. При включении пожарной сигнализации, при срабатывании тревожного сигнала, эти замки открываются автоматически. Сегодня технологии позволяют оснастить организации, наверно, все с массовым пребыванием людей подобными замками, стоят они сущие копейки стоят и вполне доступны для объектов образования. У нас 11 зданий, и здания построены в разное время. Никаких препятствий для того, чтобы оснастить школу подобным оборудованием, сегодня не существует. Просто магнитный замок вместо обычного врезного, то есть человеческий фактор здесь исключен. Дополнительные инструкции никакие к нам не приходили. Я думаю, что они не требуются».
Стало известно, что во время пожара в Кемерове спасавшимся людям удалось выбить только один из запертых выходов. Не были отключены лифты и эскалаторы: люди падали в темноте, один человек застрял в лифте. Главный госинспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что с 2016 года проверка «Зимней вишни» не проводилась из-за надзорных каникул, поскольку объект относился к малому бизнесу.
Однако министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил сегодня, что никакие надзорные каникулы не могут применяться к объектам высокого уровня риска.
Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали еще 76 человек. В Думе уже звучат слова о том, что нужно ужесточить наказания за нарушения противопожарной безопасности. Для экспертизы действующей законодательной базы создан специальный комитет. Он также проанализирует ответственность собственников и арендаторов торговых центров.