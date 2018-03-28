Губернатор Кемеровской области рассказал о травле после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил, что весь мир скорбит по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также рассказал об «идущей со всех сторон травле». Видеозапись опубликована на YouTube-канале пресс-службы администрации Кемеровской области 28 марта.

«Вокруг нее (трагедии) определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться, раскачивают ситуацию. Просто травля идет со всех сторон. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать», — сказал глава региона и упомянул при этом украинского пранкера Евгения Вольнова , который распространил слухи о 300 жертвах возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Также Тулеев отметил, что ночью в среду, 28 марта, ему сообщили о минировании пяти зданий в Кемерове . «Мы четко понимаем, что это все глубоко продумано и делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую», — прокомментировал он этот инцидент.

Кроме того, глава региона рассказал о выплатах семьям пострадавших и погибших. По его словам, за каждого погибшего семья получит по пять миллионов рублей. За легкое ранение в пожаре причитается 200 тысяч рублей, за тяжелое — 400 тысяч рублей.