Отец ЧОПовца, задержанного за отключение системы оповещения в ТЦ в Кемерово, заявил, что тот не мог это сделать

Отец охранника Сергея Антюшина,

задержанного

по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , где погибли не менее 64 человек, заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ была отключена еще 18 марта, но это сделал не его сын, а кто-то другой.

"Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — заявил мужчина в беседе с В день пожара до задержания сына Игорь Антюшин несколько раз разговаривал с ним по телефону. Сергей рассказывал, что, когда начался пожар, он сидел за мониторами.

"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было еще двое сотрудников ЧОП. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — рассказал Антюшин-старший.

По его словам, в СК сначала хотели вменить Сергею убийство двух и более лиц по неосторожности. Но затем передумали и теперь хотят обвинить его в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Между тем другой обвиняемый по этому делу, Игорь Полозиненко , глава компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», ранее заявил, что система была в исправном состоянии, но ее отключили за 15 минут до пожара.

"На 25 марта 2018 года на 15​​​:55 система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны… Основная причина, почему она не сработала, — это человеческий фактор. По причине того, что человек выключил систему оповещения, люди не смогли своевременно эвакуироваться из помещения", — заявил он.

Полозиненко также сообщил, что техник компании 20 марта планово проверял систему с фотофиксацией, и она была исправна.

Сам Сергей Антюшин ранее дал первые показания следователям, заявив, что охранники неоднократно сообщали руководству ТЦ о нарушениях. Однако администрация «Зимней вишни» игнорировала их слова.

"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить — вызывали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что имеются нарушения в торговом центре. Часть гидрантов не работает, часть — протекают. Эвакуационные выходы захламлены и так было всегда. Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этом говорили — нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали", — приводил слова Антюшина Telegram-канал

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

Пожарная сигнализация и система оповещения — разные вещи

Александр Бастрыкин. Следствием установлено, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта, ее починкой никто не занимался, а исправную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — заявил ранее глава Следственного комитета РФ

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сообщалось о задержании

пятерых подозреваемых, в том числе технического директора компании — собственника здания, арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудника частного охранного предприятия, который, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения в ТЦ.

Накануне СК сообщил, что четверым задержанным уже предъявлены обвинения. В частности, известно, что генеральному директору ООО «Зимняя вишня Кемерово» и 100%-ной владелице компании, которая сдавала арендованные в сгоревшем торговом центре площади в субаренду, Надежде Судденок

инкриминировали

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ оказание услуг, повлекшее по неосторожности за собой смерть двух или более лиц").

Ожидается, что обвинение охраннику ЧОПа будет предъявлено в ближайшее время. Следствие ходатайствует об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.