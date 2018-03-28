Жительница Трещевского рассказала, что из-за кемеровской трагедии в поселке не осталось детей

В пожаре погиб практически целый 5-ый «А» класс.

Жительница населенного пункта Трещевский Людмила Низовская рассказала, что страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни всех детей, проживающих в поселке.

В кемеровском пожаре погиб практически целый 5-ый «А» класс. В кинотеатр не смогли поехать только несколько детей, в том числе и внучка Людмилы Низовской. Девочку по счастливой случайности не отпустили вместе с классом, сообщила женщина в интервью каналу Россия

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли в среду, 28 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).

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