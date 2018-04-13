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МЧС просит нижегородцев не выходить на тающий лед
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МЧС просит нижегородцев не выходить на тающий лед 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
МЧС просит нижегородцев не выходить на тающий лед, а рыбаков — заканчивать сезон подледной рыбалки. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что инспекторы ГИМС ежедневно мониторят ледовую обстановку на водоёмах области и замеряют толщину льда в традиционных местах массового выхода людей на лед.
«Как показали последние рейды по местам массового выхода рыбаков, поверхность водоемов, на которых ещё остался лед, уже потемнела, и такой лед крайне опасен», — говорят в ведомстве и напоминают, что кажущийся прочным лед под пригревающем солнцем быстро становится рыхлым и непрочным.
Как сообщалось ранее, ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля.
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