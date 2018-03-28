В каких странах чаще погибают от пожаров?

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По делу о пожаре задержаны пять подозреваемых, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Ниже мы расскажем о странах, где, согласно статистике, больше всего людей погибают от пожаров.

Рейтинг составлен на основе данных стран, попавших в доклад «Мировая пожарная статистика» за 2017 год. 1. Россия

Число погибших за год: 9405

Число погибших на 1000 пожаров: 64,5 Несмотря на то, что по абсолютному показателю наша страна занимает первое место, по показателю числа погибших на 1000 пожаров она лишь на втором после Белоруссии . Третье место по этому показателю у Молдавии — 58,9 погибших на 10000 пожаров. 2. США

Число погибших за год: 3280

Число погибших на 1000 пожаров: 1,7 По абсолютным показателям погибших в пожарах США занимают вторую строчку. А вот по показателю числа погибших на 1000 пожаров страна не входит даже в первую десятку. Здесь на 1000 пожаров всего 1,7 погибших. 3. Украина

Число погибших за год: 1948

Число погибших на 1000 пожаров: 24,5 Украина занимает третью строчку по абсолютному числу погибших в пожарах за год.

По относительному показателю погибших на 1000 пожаров страна также входит в первую десятку. 4. Польша

Число погибших за год: 646 Число погибших на 1000 пожаров: 3,5 Польша занимает четвертое место по числу погибших в пожарах, при этом относительный показатель у страны довольно низкий — 3,5 погибших на 1000 пожаров. 5. Румыния

Число погибших за год: 646 Число погибших на 1000 пожаров: 24,6 Румыния на пятой строчке рейтинга по абсолютному показателю погибших в пожарах, при этом по относительному показателю погибших на 1000 пожаров страна также входит в первую десятку. 6. Белоруссия

Число погибших за год: 578 Число погибших на 1000 пожаров: 78,8 Белоруссия занимает шестое место по абсолютному числу погибших по время пожаров.

Тем не менее, по относительному показателю числа погибших на 1000 пожаров Белоруссия является лидером — 78,8 погибших. 7. Казахстан

Число погибших за год: 386 Число погибших на 1000 пожаров: 26,7 Казахстан также входит в число стран, где много людей гибнет от пожаров, причем как по абсолютному показателю (386 погибших в год), так и по относительному (26,7 погибших на 1000 пожаров). 8. Великобритания

Число погибших за год: 325 Число погибших на 1000 пожаров: 1,7 Великобритания занимает восьмую строчку рейтинга по числу погибших за год.

Однако по относительному показателю числа погибших на 1000 пожаров она не входят в десятку лидером — всего 1.7. 9. Италия

Число погибших за год: 219 Число погибших на 1000 пожаров: 0,9 Италия на девятой строчке рейтинга по числу погибших от пожаров за год.

Однако относительный показатель у страны очень низкий — всего 0,9 погибших на 1000 пожаров. 10. Литва

Число погибших за год: 125 Число погибших на 1000 пожаров: 9,3 Литва замыкает десятку лидеров по числу погибших за год.

При этом по числу погибших на 1000 пожаров Литва также замыкает десятку лидеров с показателем 9,3.