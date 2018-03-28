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Число пострадавших в Кемерово возросло до 76
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число пострадавших в Кемерово возросло до 76 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Число пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 76, передает РИА «Новости»со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Число пострадавших увеличилось до 76 человек", — сказал источник.
Ранее в МЧС сообщили об опознании 27 погибших при пожаре в Кемерово.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
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