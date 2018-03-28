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В МЧС опознали тела 27 погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС опознали тела 27 погибших в Кемерово 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов заявил об опознании 27 тел погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».
"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов.
Также он отметил, что Следственный комитет России отправил тела четырех опознанных на дополнительные исследования.
"Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам", — подчеркнул Морозов.
Ранее сообщалось, что в Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. 28 марта проходит всероссийский траур по жертвам пожара.
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