В МЧС опознали тела 27 погибших в Кемерово

"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов.

Также он отметил, что Следственный комитет России отправил тела четырех опознанных на дополнительные исследования.

"Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам", — подчеркнул Морозов.

Ранее сообщалось, что в Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. 28 марта проходит всероссийский траур по жертвам пожара.