В Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ

28 марта, в день всероссийского траура по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в Кемерово начались акции памяти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

"С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви , мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям", — сообщили в администрации.

По информации властей, в 14.00 (10.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ начнется памятная акция, участники которой встанут плечом к плечу в круг памяти жертв пожара.

Ранее сообщалось, что в Кемерово 28 марта начнутся похороны погибших при пожаре в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.