Ещё
В Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
28 марта, в день всероссийского траура по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в Кемерово начались акции памяти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную администрацию.
"С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям", — сообщили в администрации.
По информации властей, в 14.00 (10.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ начнется памятная акция, участники которой встанут плечом к плечу в круг памяти жертв пожара.
Ранее сообщалось, что в Кемерово 28 марта начнутся похороны погибших при пожаре в ТЦ.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
Газета.Ru: последние новости
Мэрия Москвы организовывает официальную акцию памяти погибших в ТЦ в Кемерово СК подтвердил гибель детей при пожаре в ТЦ в Кемерове СК попросил очевидцев пожара в Кемерове рассказать о случившемся
 Ещё 205 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля304
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку51
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение