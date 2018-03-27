В Москве и Петербурге проходят акция памяти погибших при пожаре в Кемерово

Жители Санкт-Петербурга Москвы вышли на акции памяти погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В Петербурге люди пришли на Дворцовую площадь, куда перед началом акции приехал губернатор Георгий Полтавченко и возложил к подножию Александровской колонны букет цветов.

Также на Марсовом поле проходит стихийная несогласованная с властями акция памяти.

В Москве организованная акция проходит на Манежной площади. К баннеру на Манежной площади возложить цветы, помимо обычных москвичей, пришли чиновники.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на Пушкинской площади проходит несогласованная с властями стихийная акция. На нее пришли несколько сотен человек.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.