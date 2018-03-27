Ещё
В Москве и Петербурге проходят акция памяти погибших при пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве и Петербурге проходят акция памяти погибших при пожаре в Кемерово 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Жители Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции памяти погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
В Петербурге люди пришли на Дворцовую площадь, куда перед началом акции приехал губернатор Георгий Полтавченко и возложил к подножию Александровской колонны букет цветов.
Также на Марсовом поле проходит стихийная несогласованная с властями акция памяти.
В Москве организованная акция проходит на Манежной площади. К баннеру на Манежной площади возложить цветы, помимо обычных москвичей, пришли чиновники.
Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на Пушкинской площади проходит несогласованная с властями стихийная акция. На нее пришли несколько сотен человек.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
Газета.Ru: последние новости
Появилось видео начала пожара в Кемерово Губернатор Кузбасса подтвердил гибель своей родственницы при пожаре в ТЦ СК: пожарные выходы в сгоревшем ТЦ в Кемерово были заблокированы
 Ещё 137 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным497
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля173
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации81
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»44
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение