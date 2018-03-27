Погибли семьи и московский артист: кемеровская трагедия случалась в Бологом

В кемеровской катастрофе еще много не ясного. А между тем это далеко не первая трагедия с пожаром в российских кинотеатрах. Очень похожая история произошла аж 107 лет назад в Тверской области , когда в селе Бологое вспыхнул пожар в местном кинематографе.

Зрительный зал Бологовского кинематографа заполыхал 21 февраля 1911 года. Директор местного краеведческого музея Ирина Судакова отправила «МК» копию страницы из газеты «Нева», посвященную этому событию. «21 февраля в Бологом, на линии Николаевской железной дороги, произошла душу раздирающая катастрофа: в местном кинематографе во время представления вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило ветхое деревянное здание, и в огне погибло 64 человека, в числе которых 21 взрослый, а остальные — дети», — писала газета.

Спустя сто лет в Кемерово все проходит по тому же сценарию. Причем ситуации настолько похожи, что удивляет, насколько бесполезен для виновных в пожаре «Зимняя вишня» оказался опыт села, о котором все забыли. Это и помещение, построенное по принципу лабиринта, и закрытые двери кинотеатра, чтобы не ходили безбилетники… Правда, в тверской трагедии жертв оказалось больше: 64 погибли в кинотеатре, еще 37 умерли позже в больницах. В итоге жертвами стали 101 человек.

Как рассказала «МК» директор краеведческого музея Ирина Судакова, в этот день руководство кинотеатра ожидало аншлага — ведь не просто привезли кино, а еще приехал популярный московский актер Давыдов. Арендатор здания дает указание продавать билеты на стоячие места. Народу набилось 150 человек, многие стояли прямо в проходе. При этом в зале была открыта только одна дверь — остальные заперли, чтобы не пускать внутрь «зайцев». По основной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности, а именно — из-за неосторожного обращения с киноаппаратом загорелась кинолента.

Выбраться из полыхающего здания было трудно: зал переполнен, а выход узкий. Маршрут по которому должны были пройти зрители, чтобы выйти на улицу, описан в книге «Черный снег» краеведа и поэта Виктора Сычева. Людям было необходимо пройти по темному коридору, мимо буфета, кассы и скамьи, «что напротив набитой шубами и пальтишками вешалками, через еще один темный чуланчик к дверям, за которыми воздух, мороз, жизнь». «Пытаться представить себе, что там происходило за толстыми стенами — это попытка представлять картина Страшного Суда. Двери открываются вовнутрь. На окнах были толстенные решетки. С улицы накрепко закрытые ставни. Ловушка», — описывается в книге.

Также, как и в «Зимней вишни» люди жертвовали собой ради спасения детей, соседей и малознакомых людей. Как пишет газета «Нева» того времени: один железнодорожный служащий спас несколько малышей. Затем бросился еще раз в огонь — и на этот раз погиб. Десятилетний мальчик благополучно вырвался одним из первых из ужасного пекла, но вспомнил о родителях и маленьких братьях и сестрах, оставшихся в зале, бросился к ним на помощь и тоже погиб. Многие пытались помочь, запертым в стенах горящего здания, бросались им на помощь и сгорали вместе с ними. В пожаре погибли целые семьи, выступавший московский артист и виновник трагедии — антрепренер кинематографа.

Событие широко осветят в прессе, на место трагедии приедет «отец русского фоторепортажа» Карл Булла. Снимки напечатали в журнале «Огонек» и выпустили в виде почтовых открыток. Все города, в которых имеются кинематографы массово занялись их проверкой и даже выявили множество нарушений, которые могли спровоцировать такую же катастрофу. К первой годовщине трагедии на месте дотла сгоревшего здания поставили поминальную часовню. Но гарантий того, что эта история не повторится, это не дало.

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