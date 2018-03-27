Системы пожарной безопасности протестировали сегодня в торговом центре на Окружном шоссе

Информация об этом появилась в социальных сетях. Системы оповещения проверили в «РИО».

Сотрудников и посетителей комплекса на Окружном шоссе попросили выйти на улицу. Противопожарные учения прошли по инициативе руководства ТРЦ.

Официальные проверки сотрудники МЧС прокуратуры проведут в ближайшее время. Такое поручение дал Губернатор Вологодской области . Как сообщили «Вологда.РФ» в региональном управлении МЧС России, в настоящее время идет согласование перечня требований, ревизию которых предстоит провести.