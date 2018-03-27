Ещё
Системы пожарной безопасности протестировали сегодня в торговом центре на Окружном шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Системы пожарной безопасности протестировали сегодня в торговом центре на Окружном шоссе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Информация об этом появилась в социальных сетях. Системы оповещения проверили в «РИО».
Сотрудников и посетителей комплекса на Окружном шоссе попросили выйти на улицу. Противопожарные учения прошли по инициативе руководства ТРЦ.
Официальные проверки сотрудники МЧС и прокуратуры проведут в ближайшее время. Такое поручение дал Губернатор Вологодской области. Как сообщили «Вологда.РФ» в региональном управлении МЧС России, в настоящее время идет согласование перечня требований, ревизию которых предстоит провести.
Как соблюдаются меры пожарной безопасности, проверили сегодня в муниципальных кинотеатрах Вологды. Поводом для внеплановой ревизии послужила трагедия, которая случилась 25 марта в ТРЦ в Кемерово. 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим и пострадавшим.
Вологда.рф: последние новости
Цветы, свечи и игрушки принесли вологжане в память о погибших в Кемерово Непотушенная сигарета чуть не стоила пенсионерке жизни Неисправность печи привела к пожару в Бабаевском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным134
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге406
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово229
Запад начал войну разведок без правил129
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово108
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение