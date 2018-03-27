Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре

Один из них находится в реанимации.

Состояние десяти пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре врачи областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского оценивают как стабильное и не вызывающее опасений.

— Десять пациентов легкой степени тяжести, было всего 58 обращений, все обследовались на отравление угарным газом, те, у кого диагноз снят, выписаны на амбулаторное лечение, остальные постепенно выписываются, — сообщил главный врач больницы Андрей Иванов

Состояние еще одного пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. На данный момент он находится в реанимации, отмечает ТАСС . Уточняется, что этот пациент упал с четвертого этажа.

Вместе с тем, по информации Департамента здравоохранения администрации Кемеровской области , два пострадавших уже выписались из больницы.

— Два человека уже выписаны: женщина с ожогами легкой степени и ребенок с отравлением угарным газом, который находился в квартире одного из соседних с торговым центром домов, — сказала замначальника департамента Оксана Абросова.

По ее словам, всего были госпитализированы 14 человек.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательной центре «Зимняя вишня» в Кемерово возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).

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