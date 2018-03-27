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Похороны 15 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове состоятся 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Похороны 15 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове состоятся 28 марта 

ТАСС 3 часа назад
КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Похороны 15 человек, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, состоятся в среду, 28 марта, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе на месте ЧП.
"Завтра состоятся 15 похорон и послезавтра одни похороны. Работаем с людьми, слушаем пожелания", — сказали в штабе.
Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совещании в оперативном штабе во вторник, поисковая операция на месте пожара в ТЦ завершается. По словам Пучкова, будет осуществлена перегруппировка сил, часть подразделений продолжит работать на месте.
Замглавы МЧС России Владлен Аксенов рассказал, что спасатели обнаружили останки 64 погибших при пожаре. «Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет», — добавил он.
В понедельник муниципальное предприятие «Спецбюро» сообщало, что первые похороны погибших при пожаре в ТЦ пройдут 28 марта. Кемеровские власти заявляли, что берут на себя расходы по их организации.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, его жертвами стали 64 человека.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 81 источник 
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