Замглавы Минстроя: требования по строительству надо прописать в законе

"Если не трогать ситуацию в Кемерово … я думаю, что в технический регламент возведения зданий и сооружений такие, более уточняющие изменения надо вносить… Основное содержание и суть законопроекта заключается в том, что обязательные требования к зданиям и сооружениям… вынести в строительные нормы и не прописывать их постановлением правительства, где указывается много пунктов из разных сводов правил, а обязательные требования перевести в прямое чтение… Имеется в виду, чтобы не искать проектировщику своды правил, какие же из них являются обязательными при разработке проектной документации", — сказал замминистра.

Он добавил, что инициатива пока находится в стадии обсуждения, однако вскоре ее доработка должна быть завершена.

"Я думаю, что мы, не уходя далеко, разногласия по законопроекту на площадке правительства урегулируем… Законопроект направлен на упорядочение обязательных требований к зданиям и сооружениям, не соблюдая которые нельзя строить, нельзя разработать проектную документацию, а потом реализовывать", — отметил чиновник.

Он также сообщил, что в кабмине создадут реестр контрафактных стройматериалов.

"В части контрафактной продукции мы с Минпромторгом совместно приняли решение создать общий реестр, который позволяет производителей контрафактной продукции занести в этот реестр, чтобы они не могли участвовать на стройках в РФ ", — заявил Мавлияров.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).