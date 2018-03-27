В стране нет культуры безопасности: пресс‐конференция на тему трагедии в «Зимней вишне» прошла в Москве

Страшная трагедия произошла 25 марта в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным следственного комитета , на данный момент подтверждена гибель 64 человек, еще несколько остаются пропавшими. Очевидцы сообщают, что множество детей во время пожара оказались запертыми в зале кинотеатра. После пожара более 40 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. К сожалению, цифры продолжают расти.

О том, кто виноват в массовой гибели людей, как заставить бизнесменов соблюдать меры безопасности и понесут ли наказание реальные виновники происшествия, обсудили на пресс-конференции

По мнению Эдуарда Халилова, большое количество жертв трагедии — результат совокупности неправильный решений, а также отсутствие подготовки у сотрудников торгового центра, его руководства и самих людей. Эксперт по выживанию отметил, что люди должны верить, что опасность существует.

У нас в стране нет культуры безопасности, люди не знают элементарных вещей

— Эдуард Халилов.

Эдуард Халилов заявил, что гражданское население нужно обучать стратегии «Спаси себя сам». Также он уверен, что в каждой квартире должен быть огнетушитель.

Антон Цветков, в свою очередь, заявил, что существует две официальные версии возникновения горения — поджог и короткое замыкание. По его мнению, «люди хотят дестабилизировать обстановку».

Эксперт заявил, что будут произведены проверки всех

торгово-развлекательных

центров. Также он обратил внимание на то, что к ним необходимо подключить журналистов и общественников.

Любой здравомыслящий человек, находясь на определенной должности, обязан проанализировать: не может ли эта трагедия повториться на его территории?

— Антон Цветков.

Ранее «360» писал, что следственный комитет задержал охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. Его заподозрили в том, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения во время пожара.