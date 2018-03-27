В стране нет культуры безопасности: пресс‐конференция на тему трагедии в «Зимней вишне» прошла в Москве 

27 марта в пресс‐центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс‐конференция на тему «Кемеровская трагедия: Кто ответит за гибель людей в ТЦ?».
Страшная трагедия произошла 25 марта в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным следственного комитета, на данный момент подтверждена гибель 64 человек, еще несколько остаются пропавшими. Очевидцы сообщают, что множество детей во время пожара оказались запертыми в зале кинотеатра. После пожара более 40 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. К сожалению, цифры продолжают расти.
О том, кто виноват в массовой гибели людей, как заставить бизнесменов соблюдать меры безопасности и понесут ли наказание реальные виновники происшествия, обсудили на пресс-конференции
«Кемеровская трагедия: Кто ответит за гибель людей в ТЦ?». Экспертами заседания выступили член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, почетный адвокат России Людмила Айвар, а также эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
По мнению Эдуарда Халилова, большое количество жертв трагедии — результат совокупности неправильный решений, а также отсутствие подготовки у сотрудников торгового центра, его руководства и самих людей. Эксперт по выживанию отметил, что люди должны верить, что опасность существует.
У нас в стране нет культуры безопасности, люди не знают элементарных вещей
— Эдуард Халилов.
Эдуард Халилов заявил, что гражданское население нужно обучать стратегии «Спаси себя сам». Также он уверен, что в каждой квартире должен быть огнетушитель.
Антон Цветков, в свою очередь, заявил, что существует две официальные версии возникновения горения — поджог и короткое замыкание. По его мнению, «люди хотят дестабилизировать обстановку».
Эксперт заявил, что будут произведены проверки всех
торгово-развлекательных
центров. Также он обратил внимание на то, что к ним необходимо подключить журналистов и общественников.
Любой здравомыслящий человек, находясь на определенной должности, обязан проанализировать: не может ли эта трагедия повториться на его территории?
— Антон Цветков.
Ранее «360» писал, что следственный комитет задержал охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. Его заподозрили в том, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения во время пожара.