7 важных советов: что нужно делать при пожаре?

Пожар 25 марта в Кемерове , унесший жизни десятки людей, наглядно показал, что в случае экстренной ситуации мы можем рассчитывать только на себя. И что, как ни печально, наша жизнь — наша собственная ответственность.

В социальных сетях активисты призывают граждан бойкотировать торговые центры, и действительно — многие построены с нарушением всех норм и правил безопасности, начиная от материалов и заканчивая конструкцией и непроработанными схемами эвакуации. Кроме того, надо помнить, что по всем нормам детские игровые площадки не должны быть размещены выше второго этажа и не дальше 20 метров от эвакуационного выхода. Так что все торговые центры, где игровые находятся на четвертом этаже в углу — нарушают правила. Но торговый центр — не единственное место, где может случится пожар. Чрезвычайная ситуация может настигнуть, где угодно — в театре, в галерее, в самолете, да даже дома. Мало ли примеров пожаров в жилых домах? Ева.ру поговорила с Алексеем Романенковым , преподавателем «Защиты в чрезвычайных ситуациях» в Тимирязевской Академии о том, как обезопасить себя и своих близких и о чем нужно помнить во время пожара.

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ПОКИНУТЬ ОБЪЕКТ Нет никакого свода правил, и в случае пожара нужно действовать исходя из ситуации. Самое главное — как можно быстрее покинуть объект и помочь при этом всем растерявшимся. СДЕЛАТЬ МАСКУ ИЗ МОЧИ При пожарах примерно 10% людей погибает от огня и примерно 10% — в давке, под падающими конструкциями, во время прыжков из окон, большая часть — от отравления продуктами горения, проще говоря, задыхается от дыма. Поэтому самое важное — сделать маску для дыхания. Для этой маски лучше всего использовать собственную мочу. ЛЕЧЬ НА ПОЛ Дыма меньше всего внизу, у пола. Поэтому, если вы не можете самостоятельно выбраться из помещения, лучше лечь на пол, но при этом так, чтобы вас не затоптали. ИЗБЕГАТЬ ЛИФТОВ Важно помнить, что при пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами. Во время пожара отключается энергия, лифт застревает в шахте, а шахта — по сути тот же дымоход. Выжить шансов нет.

ПОМНИТЬ ОБ ОГНЕТУШИТЕЛЯХ Обязательно нужно иметь несколько огнетушителей в машине, один — в квартире, и один — в приквартирном холле. Неплохо было бы знать, как пользоваться огнетушителем, потому что в состоянии паники разбираться будет гораздо сложнее. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ Кроме обычных огнетушителей, есть еще индивидуальные средства спасения. Например, специальные маски, которые защитят вас от задымления. А также — тросы, которые помогут в случае пожара выбраться из окна. Можно использовать альпинистское снаряжение для тех же целей. Закреплять конструкции нужно внутри помещения. НЕ ИГНОРИРОВАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Куда бы вы ни шли, нужно оценивать помещение с точки зрения пожарной безопасности: проверять, какие входы и выходы работают, смотреть на расположение помещений и изучать план эвакуации. Этого никто не делает, а зря. То же самое касается самолетов, внимательно слушайте все инструкции и проверяйте наличие спасательного оборудования перед полетами.