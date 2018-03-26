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В Кемерово ликвидировали пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кемерово ликвидировали пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, сейчас более 300 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в ликвидации последствий возгорания занято более 300 человек и свыше 100 единиц техники.
По данным МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма.
По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>> Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
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