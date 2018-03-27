В парламенте Киргизии просят проверить торговые центры после ЧП в Кемерово

БИШКЕК , 27 мар — РИА Новости . Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Эльвира Сурабалдиева обратилась к правительству с просьбой обеспечить проверку противопожарного состояния всех торговых центров в республике после пожара в Кемерово

"Надо проверить, как обстоят дела в наших торговых центрах. В большинстве детские площадки находятся на верхних этажах… Проведите, пожалуйста, проверки на пожарную безопасность", — заявила депутат во время заседания комитета парламента с участием вице-премьера страны Санжара Муканбетова.

Депутат назвала произошедшее в Кемерово «ужасной трагедией» и попросила не допустить ее повторения в Киргизии. Она предупредила, что нельзя такого рода проверки превращать в способы незаконного заработка. «Нужно действительно проверить и устранить недостатки», — подчеркнула она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>