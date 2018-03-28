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Прощание с погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проходит в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прощание с погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проходит в Кемерово 

Авторадио 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сегодня в Кемерове пройдут первые похороны. Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.
Авторадио: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре К прибытию пожарных в ТЦ "Зимняя вишня" горели уже три кинозала и зоопарк – МЧС РФ СК сообщил о серьезных нарушениях в сгоревшем торговом центре в Кемерове
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