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Прощание с погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проходит в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Прощание с погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проходит в Кемерово
Авторадио
3 часа назад
Фото:
РИА "ВистаНьюс"
Комментарии
Сегодня в
Кемерове
пройдут первые похороны. Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.
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